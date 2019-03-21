Азар сравнил себя с Салахом
Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар считает, что он играет слабее египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
"Мне нравится как играет Модрич, хотя он является более полузащитником, чем я. Безусловно, мне нравятся Месси и Роналду. Салах является моим другом. Он творит невероятные вещи на поле. Я стремлюсь достигнуть его уровня", - приводит слова Азара NBC.
В нынешнем сезоне 28-летний "Челси" провел за "Челси" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдав 11 голевых передач. На счету 26-летнего Салаха 20 голов и девять результативных передач в 41 поединке за "Ливерпуль".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14