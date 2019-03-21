Азар сравнил себя с Салахом

Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар считает, что он играет слабее египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

"Мне нравится как играет Модрич, хотя он является более полузащитником, чем я. Безусловно, мне нравятся Месси и Роналду. Салах является моим другом. Он творит невероятные вещи на поле. Я стремлюсь достигнуть его уровня", - приводит слова Азара NBC.

В нынешнем сезоне 28-летний "Челси" провел за "Челси" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдав 11 голевых передач. На счету 26-летнего Салаха 20 голов и девять результативных передач в 41 поединке за "Ливерпуль".

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