Азар сравнил Зидана и Сарри

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Азар сравнил Зидана и Сарри

Бельгийский вингер Эден Азар рассказал, чем отличаются два его последних тренера - Зинедин Зидан и Маурицио Сарри.

Напомним, что под руководством француза футболист играет сейчас в "Реале", а с итальянцем он работал в прошлом сезоне в "Челси".

"Зидану не нужно много слов. Он ничего не усложняет, но всегда находит время, чтобы перед матчем пообщаться с игроком. Это помогает мне чувствовать себя более расслабленным. Зидан - тот, кто сразу переходит к сути и очень любит своих футболистов. Ему нравится поддерживать эмоциональную связь с командой. Мы всегда тренируемся с мячом и фокусируемся на быстрых прорывах вперёд. Сарри был немного строже и делал акцент на повторении. Я провёл три года под руководством итальянских тренеров и могу сказать, что с Зиданом проще найти себя", - цитирует Азара AS.

Не пропустите: Азар - о лишнем весе: "Когда я в отпуске, ни в чём себе не отказываю". | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Короче,ЗиЗу - ноль в тактике,онли мотиватор

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