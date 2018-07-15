Азар стал лидером по количеству заработанных штрафных ударов на ЧМ-2018

Вингер сборной Бельгии Эден Азар стал лидером по количеству заработанных штрафных ударов на Чемпионате Мира-2018.

Так, против 27-летнего игрока в шести играх турнира соперники нарушили правила 28 раз. В пятерке лучших по этому показателю также оказались бразилец Неймар - 26 фолов, хорват Иван Ракитич - 20 фолов, французы Поль Погба - 17 фолов и Люка Эрнандес - 15 фолов, а также аргентинец Лионель Месси - 15 фолов.

Напомним, Головин вошел в число самых грубых игроков ЧМ-2018. | soccernews.ru