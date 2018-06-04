Азар стал лучшим дриблером минувшего сезона в топ-5 европейских чемпионатах

Теги эден азардуглас коста

Азар стал лучшим дриблером минувшего сезона в топ-5 европейских чемпионатахВингер лондонского "Челси" Эден Азар стал лучшим дриблером минувшего сезона в топ-5 европейских чемпионатах.

Так, согласно данным WhoScored, бельгиец имеет лучший процент успешных обводок (82,5%) среди игроков, совершивших более 100 попыток пойти в обыгрыш соперников. Его ближайшими преследователями стали вингер "Дижона" Найим Слити (80%) и его коллега по амплуа из туринского "Ювентуса" Дуглас Коста (77,9%).

Напомним, "Челси" сделал предложение по Силлессену. | soccernews.ru

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