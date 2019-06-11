Азар стал вторым самым высокооплачиваемым игроком "Реала"
Стало известно, что новый игрок "Реала" Эден Азар будет получать в мадридском клубе 11 миллионов евро в год. Об этом сообщает ABC.
По данным источника, в неделю бельгиец будет получать около 212 тысяч евро. "Челси" он зарабатывал 224 тысячи до вычета налогов.
Таким образом, зарплата Азара стала второй по величине в клубе. Больше него получает только капитан мадридцев Серхио Рамос - 12 миллионов евро в год.
Напомним, о переходе Азара из "Челси" в "Реал" стало известно 7 июня 2019 года. Игрока купили за 146 миллионов евро с учётом бонусов.
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
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|3
|Реал Мадрид
|38
|68
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|Валенсия
|38
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|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
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|Леганес
|38
|45
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|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
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|Райо Вальекано
|38
|32