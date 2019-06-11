Азар стал вторым самым высокооплачиваемым игроком "Реала"

Стало известно, что новый игрок "Реала" Эден Азар будет получать в мадридском клубе 11 миллионов евро в год. Об этом сообщает ABC.

По данным источника, в неделю бельгиец будет получать около 212 тысяч евро. "Челси" он зарабатывал 224 тысячи до вычета налогов.

Таким образом, зарплата Азара стала второй по величине в клубе. Больше него получает только капитан мадридцев Серхио Рамос - 12 миллионов евро в год.

Напомним, о переходе Азара из "Челси" в "Реал" стало известно 7 июня 2019 года. Игрока купили за 146 миллионов евро с учётом бонусов.

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