Азар тренировался несмотря на свой выходной

2 Теги реал мадридэден азар

Азар тренировался несмотря на свой выходнойФото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" сегодня провел тренировочное занятие в ходе подготовки к игре 14-го тура Ла Лиги против "Гранады".

Тем футболистам, которые уже вернулись из расположения своих сборных, был дан выходной.

Как сообщает журналист Карлос Родригес, только бельгийский вингер Эден Азар, по собственному желанию решил не пользоваться своим выходным и принял участие в сегодняшней тренировке королевского клуба.

В нынешнем сезоне Азар сыграл 10 матчей в Ла Лиге, в которых отдал один ассист.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Азар,- деньги на ветер. Это даже уборщицы Сантьяго Бернабео знают )))))))))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

За такое отношение к делу не грех и зарплату повысить! Если бестолковый Лео получает 50 млн , то и Азар может также! ВЭБ!

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