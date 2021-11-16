Азар тренировался несмотря на свой выходной

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" сегодня провел тренировочное занятие в ходе подготовки к игре 14-го тура Ла Лиги против "Гранады".

Тем футболистам, которые уже вернулись из расположения своих сборных, был дан выходной.

Как сообщает журналист Карлос Родригес, только бельгийский вингер Эден Азар, по собственному желанию решил не пользоваться своим выходным и принял участие в сегодняшней тренировке королевского клуба.

В нынешнем сезоне Азар сыграл 10 матчей в Ла Лиге, в которых отдал один ассист.

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