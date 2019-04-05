Азар: "У "Тоттенхэма" появился новый стадион, но у "Челси" много трофеев"



Полузащитник "Челси" Эден Азар поделился мнением об открытии нового стадиона "Тоттенхэма".

"В последние годы "Тоттенхэм" является одним из лучших клубов Англии, хотя мне это и не нравится. Для Премьер-лиги хорошо, что у "Тоттенхэма" появился новый стадиона, а также есть топ-игроки. Но все равно у "Челси" много трофеев, а у них - нет. Надеюсь, что так и будет продолжаться", - цитирует Азара The Guardian.

В данный момент "Тоттенхэм" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 64 очка. "Челси" находится на пятой позиции, имея в активе 63 очка.

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