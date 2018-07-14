Азар удваивает преимущество сборной Бельгии в матче с Англией

Вингер сборной Бельгии Эден Азар поразил ворота Англии в матче за третье место на ЧМ-2018.

На 82-й минуте игры лидер "красных дьяволов" уверенно реализовал выход один на один, тем самым удвоив преимущество своей команды.

Напомним, что ранее блестящий шанс сравнять счёт упустила сборная Англии. | http://soccernews.ru