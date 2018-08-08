Азар уговаривает Фекира перейти в "Челси"

Теги лионнабиль фекироливье жируэден азарчелси

Азар уговаривает Фекира перейти в "Челси"Вингер лондонского "Челси" Эден Азар уговаривает полузащитника "Лиона" Набиля Фекира присоединиться к его клубу.

Так, по сведениям The Sun, бельгиец вместе с партнером по команде Оливье Жиру контактировали с 25-летним хавбеком "ткачей", убеждая его продолжить карьеру в стане "аристократов". 

Трансфер Фекира оценивается в 60 миллионов евро.

Напомним, на Фекира также претендует "Ливерпуль". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Кардифф Сити 0 0
6 Челси 0 0
7 Кристал Пэлас 0 0
8 Эвертон 0 0
9 Фулхэм 0 0
10 Хаддерсфилд Таун 0 0
11 Лестер Сити 0 0
12 Ливерпуль 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Манчестер Юнайтед 0 0
15 Ньюкасл Юнайтед 0 0
16 Саутгемптон 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Хэм Юнайтед 0 0
20 Вулверхэмптон 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов