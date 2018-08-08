Азар уговаривает Фекира перейти в "Челси"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар уговаривает полузащитника "Лиона" Набиля Фекира присоединиться к его клубу.

Так, по сведениям The Sun, бельгиец вместе с партнером по команде Оливье Жиру контактировали с 25-летним хавбеком "ткачей", убеждая его продолжить карьеру в стане "аристократов".

Трансфер Фекира оценивается в 60 миллионов евро.

Напомним, на Фекира также претендует "Ливерпуль". | soccernews.ru