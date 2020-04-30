Азар успеет восстановиться от травмы до возобновления Примеры
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар всё ближе к возвращению в строй после операции в связи с переломом малоберцовой кости правой ноги.
Как сообщает AS, 29-летний футболист уже приступил к беговым тренировкам и работе с мячом.
Ожидается, что к возобновлению сезона, который запланирован на начало июля, бельгиец будет готов играть.
Прошлым летом "Реал" купил Азара у "Челси" за 100 миллионов евро. В дебютном сезоне он забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 15 матчах.
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|Команда
|М
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|1
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14