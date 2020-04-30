Азар успеет восстановиться от травмы до возобновления Примеры

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар всё ближе к возвращению в строй после операции в связи с переломом малоберцовой кости правой ноги.

Как сообщает AS, 29-летний футболист уже приступил к беговым тренировкам и работе с мячом.

Ожидается, что к возобновлению сезона, который запланирован на начало июля, бельгиец будет готов играть.

Прошлым летом "Реал" купил Азара у "Челси" за 100 миллионов евро. В дебютном сезоне он забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 15 матчах.

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