Азар успешно прошел медосмотр в "Реале"
Бельгийский нападающий "Реала" Эден Азар успешно прошел медицинское обследование, сообщает AS.
Медосмотр прошел в мадридской больнице Sanitas La Moraleja University. Сегодня, 13 июня, состоится презентация футболиста на клубном стадионе "Реала" "Сантьяго Бернабеу".
El belga ya está en la capital española y ha pasado el reconocimiento médico en la Clínica Sanitas de La Moraleja— AS (@diarioas) 13 июня 2019 г.
⏱ A partir de las 19:00 será presentado en el Bernabéuhttps://t.co/rO7Ee41RxB
Напомним, что 28-летний Азар достался "Реалу" за 100 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 45 миллионов евро за счет бонусов.
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