Азар успешно прошел медосмотр в "Реале"

Бельгийский нападающий "Реала" Эден Азар успешно прошел медицинское обследование, сообщает AS.

Медосмотр прошел в мадридской больнице Sanitas La Moraleja University. Сегодня, 13 июня, состоится презентация футболиста на клубном стадионе "Реала" "Сантьяго Бернабеу".

El belga ya está en la capital española y ha pasado el reconocimiento médico en la Clínica Sanitas de La Moraleja

⏱ A partir de las 19:00 será presentado en el Bernabéuhttps://t.co/rO7Ee41RxB — AS (@diarioas) 13 июня 2019 г.

Напомним, что 28-летний Азар достался "Реалу" за 100 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 45 миллионов евро за счет бонусов.

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