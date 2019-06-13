Азар успешно прошел медосмотр в "Реале"

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Азар успешно прошел медосмотр в "Реале"

Бельгийский нападающий "Реала" Эден Азар успешно прошел медицинское обследование, сообщает AS.

Медосмотр прошел в мадридской больнице Sanitas La Moraleja University. Сегодня, 13 июня, состоится презентация футболиста на клубном стадионе "Реала" "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что 28-летний Азар достался "Реалу" за 100 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 45 миллионов евро за счет бонусов.

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