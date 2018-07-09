Азар: "Уважаю Мбаппе за то, что он показывает в свои 19 лет"
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар лестно отозвался в адрес нападающего соперников по полуфиналу ЧМ-2018 Килиана Мбаппе.
По словам бельгийца, в свои 19 лет Мбаппе заслуживает на то, чтобы получить "Золотой мяч".
"Я несколько раз разговаривал с Мбаппе по телефону.- В детстве он смотрел, как я играю. А теперь я смотрю на него.
Уважаю Мбаппе за то, что он показывает в свои 19 лет. Для современного футбола это неслыханно. Он потенциальный обладатель "Золотого мяча". Но на мой взгляд, он уже сейчас его заслуживает", - сказал он.
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