Азар уже ищет жилье в Мадриде

Теги реал мадридэден азарчелси

Азар уже ищет жилье в Мадриде

Лидер "Челси" Эден Азар готовится летом присоединиться к "Реалу".

Как сообщает Okdiario, Азар вместе с Тибо Куртуа, уже выступающим за "Реал", ищут жилье в Мадриде для игрока "Челси".

Ожидается, что "сливочные" заплатят за трансфер Азара порядка 100 миллионов евро.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В текущем сезоне на его счету 15 забитых мячей и 10 ассистов в 32 играх.

Читайте также: "Реал" выбирает между Азаром и Неймаром. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении Рамоса

УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении Рамоса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 23 51
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 23 45
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 23 44
4 Севилья Севилья 23 37
5 Хетафе Хетафе 23 35
6 Алавес Алавес 23 35
7 Бетис Бетис 23 32
8 Валенсия Валенсия 23 31
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 23 31
10 Эйбар Эйбар 23 30
11 Леганес Леганес 23 29
12 Эспаньол Эспаньол 23 28
13 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 23 27
14 Леванте Леванте 23 27
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 23 26
16 Сельта Виго Сельта Виго 23 24
17 Жирона Жирона 23 24
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 23 23
19 Вильярреал Вильярреал 23 20
20 Уэска Уэска 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов