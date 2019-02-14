Азар уже ищет жилье в Мадриде
Лидер "Челси" Эден Азар готовится летом присоединиться к "Реалу".
Как сообщает Okdiario, Азар вместе с Тибо Куртуа, уже выступающим за "Реал", ищут жилье в Мадриде для игрока "Челси".
Ожидается, что "сливочные" заплатят за трансфер Азара порядка 100 миллионов евро.
Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В текущем сезоне на его счету 15 забитых мячей и 10 ассистов в 32 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|23
|30
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|14
|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18