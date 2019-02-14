Азар уже ищет жилье в Мадриде

Лидер "Челси" Эден Азар готовится летом присоединиться к "Реалу".

Как сообщает Okdiario, Азар вместе с Тибо Куртуа, уже выступающим за "Реал", ищут жилье в Мадриде для игрока "Челси".

Ожидается, что "сливочные" заплатят за трансфер Азара порядка 100 миллионов евро.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В текущем сезоне на его счету 15 забитых мячей и 10 ассистов в 32 играх.

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