Азар в ближайшие дни определится с игровым номером

В скором времени стане известно, под каким номером будет играть новичок "Реала" Эден Азар. Об этом сообщает AS.

По данным издания, 28-летний бельгиец определяется между 7 и 11 номерами, под которыми в прошедшем сезоне играли Мариано Диас и Гарет Бэйл соответственно.

Ранее за "Реал" под 7 номером играл Криштиану Роналду, который летом 2018 года перешел в "Ювентус".

Напомним, 12 июня Азар был представлен на "Сантьяго Бернабеу".

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