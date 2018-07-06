Азар в матче с Бразилией сделал столько же успешных обводок, сколько все игроки соперника вместе взятые

Вингер сборной Бельгии Эден Азар отлично проявил себя в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Бельгии.

27-летний полузащитник в течение игры совершил 10 успешных обводок. Как сообщает Who Scored, это ровно столько же, сколько сделали все игроки "селесао" вместе взятые.

Напомним, что в итоге Бельгия обыграла Бразилию со счётом 2:1 и теперь сыграет с Францией в 1/2 финала мундиаля.

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