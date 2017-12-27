Азар: "В течение последних 10-15 лет в мире не было такой сильной команды, как "Барселона"
Вингер лондонского "Челси" Эден Азар похвалил каталонскую "Барселону", с которой его команда встретится в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"В течение последних 10-15 лет в мире не было такой сильной команды, как "Барселона" и такого сильного игрока, как Лео Месси. Это будет отличный матч и отличный опыт для меня. Я просто хочу быть на поле", - цитирует 26-летнего бельгийца fichajes.com.
Напомним, вчера "Челси" обыграл "Брайтон". | soccernews.ru
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