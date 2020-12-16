Азар вернулся к полноценным тренировкам
Форвард "Реала" Эден Азар вернулся к занятиям в общей группе команды, сообщает Marca.
29-летний бельгиец был вынужден пропустить несколько матчей "сливочных" из-за полученной в начале декабря мышечной травмы.
Ожидается, что игрок может попасть в заявку "Реала" уже на гостевой матч против "Эйбара", который пройдет 20 декабря в рамках 14-го тура Ла Лиги.
Напомним, в сезоне 2020/2021 Азар провел за "Королевский клуб" только 6 матчей, в которых забил 2 мяча.
Читайте также: "Реал" готов включить Азара в сделку по Мбаппе | http://soccernews.ru
главное
-
Аршавин отреагировал на информацию о возможном увольнении Медведева из "Зенита"
-
Что посмотреть сегодня? Битва лидеров в Англии и еще 4 матча, на которые стоит обратить внимание
-
Гвардиола устроил скандал с резервным арбитром в концовке матча с "Вест Бромвичем"
-
Главные новости дня: 15 декабря
-
Экс-форварда "Спартака" Промеса выпустили на свободу
Лента новостей
-
Бывший нападающий "Ростова" Шомуродов стал отцом
-
Фил Невилл возглавил женскую Олимпийскую сборную Великобритании
-
Килиан Мбаппе перекрасил волосы в синий цвет
-
Клуб из МЛС претендует на Алехандро Гомеса
-
Травмированный Соболев поддержал "Спартак" перед матчем с "Зенитом"
-
Сотрудникам "Спартака" выданы видеорегистраторы перед игрой с "Зенитом"
-
Буффон сыграл на ноль в Лиге Чемпионов в четырех разных десятилетиях
-
Азар вернулся к полноценным тренировкам
-
Жемалетдинова проверяли на допинг чаще всех в 2020 году
-
Билича уволили из "Вест Бромвича"
-
Мостовой поделился мнением о предстоящем матче "Зенита" и "Спартака"
-
Названа сумма компенсации за увольнение Фавра
-
Иньеста перенес операцию
-
Стала известна зарплата Глушакова в "Химках". В "Спартаке" было в 27 раз больше
-
Андрей Тихонов назвал тройку лучших футболистов РПЛ
-
Аршавин отреагировал на информацию о возможном увольнении Медведева из "Зенита"
-
Суд взыскал с Романа Павлюченко долги за коммуналку
-
Игрока ЦСКА угрожают забрать в армию Беларуси
-
"Арсенал" нацелился на игрока "Шахтера"
-
"Рубин" отказался от трансфера Урунова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14