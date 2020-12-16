Азар вернулся к полноценным тренировкам

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Азар вернулся к полноценным тренировкамФорвард "Реала" Эден Азар вернулся к занятиям в общей группе команды, сообщает Marca.

29-летний бельгиец был вынужден пропустить несколько матчей "сливочных" из-за полученной в начале декабря мышечной травмы.

Ожидается, что игрок может попасть в заявку "Реала" уже на гостевой матч против "Эйбара", который пройдет 20 декабря в рамках 14-го тура Ла Лиги.

Напомним, в сезоне 2020/2021 Азар провел за "Королевский клуб"  только 6 матчей, в которых забил 2 мяча.

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