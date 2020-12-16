Азар вернулся к полноценным тренировкам

Форвард "Реала" Эден Азар вернулся к занятиям в общей группе команды, сообщает Marca.



29-летний бельгиец был вынужден пропустить несколько матчей "сливочных" из-за полученной в начале декабря мышечной травмы.

Ожидается, что игрок может попасть в заявку "Реала" уже на гостевой матч против "Эйбара", который пройдет 20 декабря в рамках 14-го тура Ла Лиги.