Азар вернулся в общую группу "Реала"

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Азар вернулся в общую группу "Реала"

Полузащитник "Реала" Эден Азар вернулся в общую группу мадридского клуба перед матчем с "Атлетико". Об этом сообщает AS.

Напомним, футболист был травмирован в матче группового этапа Лиги Чемпионов с ПСЖ (2:2), который прошел в конце ноября.

У бельгийца после медицинского осмотра была выявлена микротрещина.

1 февраля состоится матч 22-го тура Ла Лиги "Реал" - "Атлетико".

"Сливочные" возглавляют турнирную таблице чемпионата Испании.

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