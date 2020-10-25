Азар вернулся в общую группу "Реала"

Вингер "Реала" Эден Азар восстановился после травмы.

По сведениям Marca, 29-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе.

Напомним, что бельгиец отсутствовал из-за мышечного повреждения, полученного в конце сентября. В текущем сезоне Азар еще ни разу не появлялся на поле.

27 октября "Реал" проведет встречу с менхенгладбахской "Боруссией" в рамках ЛЧ.

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