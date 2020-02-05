Азар вернулся в строй

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает El Chiringuito TV.

По сведениям издания, футболист сегодня занимался вместе с партнерами по команде. Возможно, форвард сможет сыграть в матче 1/4 финала Кубка Испании с "Реалом Сосьедад". Встреча состоится завтра, 6 февраля.

"Реал" купил Азара у "Челси" летом 2019 года за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне 29-летний бельгиец провел за королевский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Агент Бэйла высказался о возможном уходе игрока из "Реала". | http://soccernews.ru