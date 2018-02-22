Азар: "Виллиан - топ-игрок, и он это доказал"

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Азар: "Виллиан - топ-игрок, и он это доказал"Вингер лондонского "Челси" Эден Азар похвалил своего одноклубника Виллиана за матч против каталонской "Барселоны" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я сказал ему, что ему нужно забить и не пытаться попадать в стойку ворот. Я сказал это ему еще в первом тайме, и вы видели, что во втором тайме он забил. Я рад за него, он отлично сыграл. Он - топ-игрок, и он это доказал", - цитирует 27-летнего бельгийца Express.

Напомним, Азар поделился ожиданиями от ответного матча с "Барселоной". | soccernews.ru

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