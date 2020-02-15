Азар вошел в заявку "Реала" на матч с "Сельтой"

Теги реал мадридсельта виго

Азар вошел в заявку "Реала" на матч с "Сельтой"

Стало известно, кто вошел в заявку "Реала" на матч 24-го тура чемпионата Испании против "Сельты".

Отметим, что команду вернулся Эден Азар, который восстанавливался от травмы с ноября 2019 года.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Тони Фуйдиас.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.
Нападающие: Карим Бензема, Эден Азар, Гарет Бэйл, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

Матч "Реал" - "Сельта" состоится в воскресенье, 16 февраля, в Мадриде. Начало - в 23:00 (мск).

А еще: Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Реалом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 15 февраля

Главные новости дня: 15 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов