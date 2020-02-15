Азар вошел в заявку "Реала" на матч с "Сельтой"

Стало известно, кто вошел в заявку "Реала" на матч 24-го тура чемпионата Испании против "Сельты".

Отметим, что команду вернулся Эден Азар, который восстанавливался от травмы с ноября 2019 года.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Тони Фуйдиас.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Эден Азар, Гарет Бэйл, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

Матч "Реал" - "Сельта" состоится в воскресенье, 16 февраля, в Мадриде. Начало - в 23:00 (мск).

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