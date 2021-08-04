Азар восстановился от травмы и находится в лучшей форме, чем когда-либо

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Азар восстановился от травмы и находится в лучшей форме, чем когда-либоФото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар полностью восстановился от травмы, полученной на Евро-2020, сообщает журналист Марио Кортехьяна.

По информации источника, на данный момент у бельгийца наилучший вес за все время пребывания в клубе.

Отмечается, что ему нужно еще несколько тренировочных сессий для того, чтобы набрать такую же форму, в которой пребывают те, кто тренируется с самого начала предсезонной подготовки.

Напомним, что "Реал" купил Азара у "Челси" в 2019 году за 115 миллионов евро. 

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