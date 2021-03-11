Азар восстановился после травмы и готов сыграть с "Аталантой"

Теги эден азарреал мадрид

Азар восстановился после травмы и готов сыграть с "Аталантой"Хавбек "Реала" Эден Азар полностью восстановился после перенесенной мышечной травмы, из-за которой футболист был недоступен больше месяца.

По информации Mundo Deportivo, бельгиец уже вернулся к тренировкам в общей группе и готов выйти на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой", который запланирован на 16 марта. Однако, его появление может произойти уже во встрече 27-го тура Ла Лиги против "Эльче" 13 марта. Это позволит футболисту попробовать свои силы и получить необходимую игровую практику перед важнейшим для "королевского клуба" матчем.

В текущем сезоне 30-летний полузащитник выходил на поле за "Реал" в 13 матчах, но сыграл только 621 минуту. В его активе 3 забитых мяча.

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