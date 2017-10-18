Азар впервые отличился в Лиге Чемпионов за последние 2,5 года

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Челси" играет с "Ромой".

Один из мячей в этом поединке на счету полузащитника лондонского клуба Эдена Азара.

Стоит отметить, что это первый гол хавбека в турнире за последние 2,5 года. Последний раз бельгиец забивал в ЛЧ 11 марта 2015 года в матче с ПСЖ.

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