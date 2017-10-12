Азар: "Всегда непросто возвращаться после травмы, но я сделал это"

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Азар: "Всегда непросто возвращаться после травмы, но я сделал это"Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар признал, что в ближайших матчах его игра будет далека от идеальной.

Напомним, что футболист пропустил около трех месяцев из-за повреждения.

"Всегда непросто возвращаться после травмы, но я сделал это. У меня получалось тренироваться летом, но в ближайших матчах я буду плох. Не хочется просто играть в футбол, надо вернуться к своей лучшей форме", - отметил он.

Читайте: Азар принял участие в 10 последних мячах сборной Бельгии в отборе ЧМ-2018 | http://soccernews.ru

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