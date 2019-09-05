Азар вскоре сможет дебютировать за "Реал"

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист уже приступил к тренировкам с мячом. Есть вероятность, что он вернется в строй после паузы на матчи национальных сборных. Возможно, форвард сможет дебютировать за королевский клуб 14 сентября в матче 4-го тура чемпионата Испании с "Леванте".

Стоит отметить, что также в лазарете "Реала" находятся Карим Бензема, Иско, Марко Асенсио и Хамес Родригес.

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