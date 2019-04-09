Азар выбился в лидеры АПЛ по системе "гол+пас"

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Азар выбился в лидеры АПЛ по системе "гол+пас"

Вингер "Челси" Эден Азар забил два гола в игре против "Вест Хэма" (2:0).

Таким образом, бельгиец забил 16 голов в текущем розыгрыше АПЛ. Отметим, что он повторил свой лучший результат по забитым мячам в чемпионате (сезон 2016/17).

Также Азар стал лидером АПЛ по системе "гол+пас". Бельгиец набрал 28 очков. Следом за ним расположились Серхио Агуэро (26), Мохамед Салах (25) и Рахим Стерлинг (24).

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