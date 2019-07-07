Азар выбирает между двумя игровыми номерами

Новичок "Реала" Эден Азар все еще не выбрал игровой номер.

Как сообщает AS, скорее всего, бельгиец возьмет себе 7-й номер, под которым сейчас выступает Мариано Диас. Ранее этот номер принадлежал таким легендам как Эмилио Бутрагеньо, Рауль и Криштиану Роналду.

Кроме того, Азару может достаться 11-й номер Гарета Бэйла, если валлиец покинет клуб этим летом.

Напомним, что в "Челси" Азар выступал под 10-м номером, однако Лука Модрич не намерен уступать его новичку.

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