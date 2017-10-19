Азар: "Выигрывая дома 2:0, нужно доводить матч до победы"



Полузащитник "Челси" Эден Азар считает, что его команда должна была добиваться победы в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ромы" (3:3).

"Для обеих команд это неплохой результат. Впрочем, выигрывая дома со счетом 2:0, нужно доводить матч до победы. Джеко является блестящим форвардом и он доказал свой уровень. Несмотря на ничью, мы продолжаем лидировать в группе. Теперь нам нужно показать такую же игру в Риме. Мы сумели справиться после двух поражений подряд в Премьер-лиге", - цитирует Азара ВВС.

Стоит отметить, что "Челси" впервые не выиграл в Лиге Чемпионов в этом сезоне, но продолжает лидировать в своей группе, опережая "Рому" на два очка.

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