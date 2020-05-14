Азар выложил фотографии с тренировки "Реала". Он не играет с февраля

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар поделился эмоциями в связи с возобновлением тренировочного процесса на клубной базе.

"Приятно вернуться на тренировку "Реала", - написал звёздный бельгиец в своём инстаграме, прикрепив два фото с занятия "сливочных".

Напомним, что Азар находился в лазарете с 22 февраля из-за перелома в дистальном отделе малоберцовой кости.

Прошлым летом "Реал" купил игрока у "Челси" за 100 миллионов евро. В дебютном сезоне он забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 15 матчах.

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