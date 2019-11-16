Азар вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Бельгии

Вингер сборной Бельгии Эден Азар забил два гола в игре отбора Евро-2020 против России (4:1).

Как сообщает Gracenote Live, Азар забил 31-й и 32-й гол за сборную. Таким образом, он вышел на второе место в списке бомбардиров сборной, обойдя Бернара Ворхофа и Поля ван Химста, которые забили по 30 голов.

Лидером по голам за сборную Бельгии остается Ромелу Лукаку, на счету которого 52 гола.

Отметим, что Азар провел за национальную команду 105-й матч. Лучший по этому показателю Ян Вертонген (119).

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