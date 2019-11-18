Азар высказался о работе Лэмпарда в качестве тренера "Челси"
Бывший нападающий "Челси" Эден Азар, выступающий сейчас за "Реал", поделился мнением о работе главного тренера лондонского клуба Фрэнка Лэмпарда.
"Я знаю Лэмпарда не как тренера, а как игрока. Он отличный парень. За четыре месяца он показал, что может стать одним из лучших тренеров в мире. Хорошо, что за "Челси" играют молодые английские футболисты. Клубу повезло иметь такую молодежь.
Не знаю, помог ли "Челси" запрет на трансферы. Может быть, если бы они купили 2-3 игроков, то сейчас лидировали бы в Премьер-лиге. Меня радует игра "Челси", - приводит слова Азара The Independent.
После 12 туров "Челси" занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 26 очков. Лондонский клуб отстает от лидирующего "Ливерпуля" на восемь очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7