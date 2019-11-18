Азар высказался о работе Лэмпарда в качестве тренера "Челси"

Бывший нападающий "Челси" Эден Азар, выступающий сейчас за "Реал", поделился мнением о работе главного тренера лондонского клуба Фрэнка Лэмпарда.

"Я знаю Лэмпарда не как тренера, а как игрока. Он отличный парень. За четыре месяца он показал, что может стать одним из лучших тренеров в мире. Хорошо, что за "Челси" играют молодые английские футболисты. Клубу повезло иметь такую молодежь.

Не знаю, помог ли "Челси" запрет на трансферы. Может быть, если бы они купили 2-3 игроков, то сейчас лидировали бы в Премьер-лиге. Меня радует игра "Челси", - приводит слова Азара The Independent.

После 12 туров "Челси" занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 26 очков. Лондонский клуб отстает от лидирующего "Ливерпуля" на восемь очков.

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