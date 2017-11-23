Азар высказался о результативности атакующего трио ПСЖ

Теги эден азарпсжэдинсон кавани неймаркилиан мбаппе

Азар высказался о результативности атакующего трио ПСЖВингер лондонского "Челси" Эден Азар высказался о результативности атакующего трио французского ПСЖ в лице Эдинсона Кавани, Неймара и Килиана Мбаппе.

"Это трио входит в число лучших игроков мира. Когда вы смотрите на результат игр ПСЖ, то среди авторов голов и результативных передач обязательно будут Мбаппе, Кавани и Неймар. Они оказываются там каждый раз, они играю решающую роль. Конечно, приятно наблюдать за их игрой", - цитирует 26-летнего бельгийца le10sport.

Напомним, Азар высказался о своем возможном переходе в "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 20 тура

Турнир прогнозов: итоги 20 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 13 35
2 Монако 13 29
3 Лион 13 26
4 Марсель 13 25
5 Нант 13 23
6 ФК Кан 13 19
7 Сент-Этьен 13 18
8 Монпелье 13 17
9 Бордо 13 17
10 Тулуза 13 16
11 Ренн 13 15
12 Амьен 13 15
13 Дижон 13 15
14 Труа 13 15
15 Генгам 13 15
16 Анжер 13 14
17 Ницца 13 14
18 Страсбур 13 13
19 Лилль 13 12
20 Метц 13 4
Полная таблица

топ-5 тегов