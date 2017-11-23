Азар высказался о результативности атакующего трио ПСЖ

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар высказался о результативности атакующего трио французского ПСЖ в лице Эдинсона Кавани, Неймара и Килиана Мбаппе.

" Это трио входит в число лучших игроков мира. Когда вы смотрите на результат игр ПСЖ, то среди авторов голов и результативных передач обязательно будут Мбаппе, Кавани и Неймар. Они оказываются там каждый раз, они играю решающую роль. Конечно, приятно наблюдать за их игрой ", - цитирует 26-летнего бельгийца le10sport.

Напомним, Азар высказался о своем возможном переходе в "Реал". | soccernews.ru