Азар высказался о своём возвращении на поле после трёх месяцев в лазарете

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Азар высказался о своём возвращении на поле после трёх месяцев в лазарете

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар дал комментарии после матча с "Сельтой" (2:2), который стал для него первым с 26 ноября прошлого года.

"Самочувствие хорошее. В первые 10 минут была усталость, но потом всё стало нормально. Я доволен своим выступлением, но не результатом матча. Надеюсь, мы прибавим в следующих играх. Впереди ещё много туров, и мы будем бороться до конца", - цитирует бельгийца Marca.

Напомним, что 29-летний футболист пропустил почти три месяца из-за микротрещины в правой ноге.

В матче с "Сельтой" Азар провёл на поле 73 минуты и заработал пенальти.

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