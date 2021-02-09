Азар высказался о своей травматичности
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар признался, что видит не только негатив в своих регулярных повреждениях.
"Мне повезло, что семья помогает мне пройти через это. Когда я травмирован, это не конец света, потому что я могу провести время с детьми. Когда я дома, то наслаждаюсь временем, проведённым с семьей.
Конечно, можно поработать, чтобы быстрее восстановиться, но травмы, которые получаю я, требуют времени для выздоровления. Мне просто нужно подождать, усердно потрудиться и прогрессировать", - приводит слова звёздного бельгийца On The Front Foot.
В текущем сезоне 30-летний Азар сыграл за "Реал" 13 матчей и забил 3 гола.
Не пропустите: Зидан прокомментировал новую травму Азара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Варан может покинуть "Реал" летом
-
"Спартак" подал в суд на "Тамбов"
-
Президент РФС вспомнил о позорном поражении сборной России от Сербии
-
Рондон отреагировал на слухи о переходе в ЦСКА
-
Роналду, Месси, Пеле и Марадона - в символической сборной всех времён по версии AS
-
Стала известна дата предполагаемого возвращения "Амкара" в профессиональный футбол
-
Флик прокомментировал выход "Баварии" в финал Клубного ЧМ
-
Азар высказался о своей травматичности
-
Сульшер назвал сроки восстановления Погба
-
1
Суарес побил рекорд Роналду в Примере
-
Вратарь "Лацио" готов перейти в дортмундскую "Боруссию"
-
Клопп обратился к болельщикам "Ливерпуля"
-
Главные новости дня: 8 февраля
-
Осечка "Атлетико", волевая победа "Барселоны", "Реал Сосьедад" громит "Кадис": все результаты 22 тура Ла Лиги
-
Чемпионство "Сити" все ближе, "МЮ" устроил перестрелку с "Эвертоном", "Челси" впервые при Тухеле пропустил: все результаты 23-го тура АПЛ
-
Футболист донецкого "Шахтера" отказался играть в России
-
Дубль Суареса не помог "Атлетико" победить "Сельту"
-
"Лидс" дома победил "Кристал Пэлас"
-
Харри Реднапп может вернуться к тренерской работе
-
"Интер" может продать Лукаку. Нападающий заинтересовал ПСЖ и "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14