Азар высказался о своей травматичности

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Азар высказался о своей травматичности

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар признался, что видит не только негатив в своих регулярных повреждениях.

"Мне повезло, что семья помогает мне пройти через это. Когда я травмирован, это не конец света, потому что я могу провести время с детьми. Когда я дома, то наслаждаюсь временем, проведённым с семьей.

Конечно, можно поработать, чтобы быстрее восстановиться, но травмы, которые получаю я, требуют времени для выздоровления. Мне просто нужно подождать, усердно потрудиться и прогрессировать", - приводит слова звёздного бельгийца On The Front Foot.

В текущем сезоне 30-летний Азар сыграл за "Реал" 13 матчей и забил 3 гола. 

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