Азар высказался о своей травматичности

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Азар высказался о своей травматичностиФото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о своей травматичности в последние два года.

"Люди думают, что я всегда травмирован. Сейчас это близко к правде.

Но если вы посмотрите на мою карьеру, то почти не найдете игроков, которые сыграли столько матчей, как я за последние 10 лет", - сказал футболист

Напомним, что Азар перешел в "Реал Мадрид" в 2019 году за 115 миллионов евро.

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