Азар высказался о возможной встрече с Бразилией в 1/4 финала ЧМ

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Азар высказался о возможной встрече с Бразилией в 1/4 финала ЧМВингер сборной Бельгии Эден Азар высказался о возможной встрече с национальной командой Бразилией в 1/4 финала Чемпионата Мира.

"Бразилия? Мы еще не квалифицировались в следующую стадию - так же, как и они. Поэтому на данный момент не имеет смысла говорить об этом", - приводит слова 27-летнего игрока сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, сегодня в 1/8 финала ЧМ Бельгия сыграет с Японией. | soccernews.ru

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