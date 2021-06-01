Азар высказался об уходе Зидана из "Реала"

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Азар высказался об уходе Зидана из "Реала"

Фото инстаграм Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар поделился мыслями о том, что Зинедин Зидан покинул пост главного тренера "сливочных".

"Я опечален его уходом. Зидан знает, что я восхищаюсь им. Я провёл с ним два замечательных года. Я в долгу перед ним за то, что не дал ему больше", - цитирует бельгийца Marca.

Напомним, что Зидан ушёл из "Реала" в прошлый четверг, расторгнув с клубом контракт, рассчитанный до июня 2022 года.

30-летний Азар за два полных сезона в составе "бланкос" забил 5 голов и сделал 8 ассистов в 43 матчах. Его трансфер обошёлся мадридцам в 100 миллионов евро + бонусы.

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