Азар выступает против ВАР

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Азар выступает против ВАР

Вингер "Реала" Эден Азар высказался о системе видеоповторов ВАР.

"Эта система убирает столько веселья из футбола, крадет столько эмоций. Мы забиваем гол, а потом начинаем гадать, что же будет дальше. Да, ВАР исправил много ошибок, однако в несправедливости тоже заключена прелесть футбола. Без всяких сомнений - я бы сказал чао ВАР!" - приводит слова Азара Marca.

В нынешнем сезоне на счету 30-летнего бельгийца два забитых гола в 8 играх.

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