Азар: "Я начал играть в футбол благодаря Зидану"

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Азар: "Я начал играть в футбол благодаря Зидану"
Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал, что он восхищается главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом.

"Я очень уважаю Зидана, он является моим кумиром. Я начал играть в футбол благодаря ему", - приводит слова Азара RTBF.

Ранее сообщалось, что Азар хочет перейти в "Реал" в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провел за "Челси" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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