Азар: "Я не выпендриваюсь из-за своей зарплаты"

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Азар: "Я не выпендриваюсь из-за своей зарплаты"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар поделился мнением о своём финансовом положении.

"Мне повезло, что моя работа позволяет мне много зарабатывать. Но я не выпендриваюсь из-за своей зарплаты. Это было бы неуважительно по отношению к тем, кто зарабатывает меньше" - сказал 26-летний бельгиец.

По информации СМИ, Азар зарабатывает в "Челси" 13 миллионов евро в год. 

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