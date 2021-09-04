Азар: "Я очень счастлив в "Реале"

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар высказался о своей карьере в королевском клубе.

"Я очень счастлив в "Реале". К сожалению, мне не удалось много играть и часто забивать, но это не влияет на мою любовь к клубу. Я счастлив жить в Мадриде, мне нравится здесь. Вы можете думать всё, что хотите, но я счастлив. Знаю, что могу сделать в "Реале" много хорошего", - приводит слова бельгийца Marca.

"Сливочные" заплатили за Азара 115 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

30-летний футболист сыграл за "Реал" 46 матчей, забил 5 голов и сделал 9 ассистов.

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