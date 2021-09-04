Азар: "Я очень счастлив в "Реале"
Фото твиттер Эдена Азара
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар высказался о своей карьере в королевском клубе.
"Я очень счастлив в "Реале". К сожалению, мне не удалось много играть и часто забивать, но это не влияет на мою любовь к клубу. Я счастлив жить в Мадриде, мне нравится здесь. Вы можете думать всё, что хотите, но я счастлив. Знаю, что могу сделать в "Реале" много хорошего", - приводит слова бельгийца Marca.
"Сливочные" заплатили за Азара 115 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
30-летний футболист сыграл за "Реал" 46 матчей, забил 5 голов и сделал 9 ассистов.
Не пропустите: "Реал" собирается устроить историческую закупку следующим летом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Adidas не успевает изготавливать футболки "Манчестер Юнайтед" с фамилией Роналду
-
ЦСКА предлагал "Зениту" купить Влашича: подробности
-
Опубликованы фото особняка Роналду в Манчестере
-
Роналду заставили сидеть на карантине после прилёта в Великобританию
-
Болгарский клуб хочет арендовать защитника ЦСКА Карпова
Лента новостей
-
Бэйл: "Я никогда не планировал завершать карьеру"
-
Карпин поздравил с днём рождения 3-летнюю дочь Дарью
-
У хавбека "Милана" Кессье есть три предложения от других клубов
-
"Реал" назвал лучшего игрока команды в августе
-
Санчо пропустит все сентябрьские матчи сборной Англии
-
"Локомотив" представил двух звёздных новичков
-
1
Adidas не успевает изготавливать футболки "Манчестер Юнайтед" с фамилией Роналду
-
Фалькао - новый футболист "Райо Вальекано"
-
Азар: "Я очень счастлив в "Реале"
-
Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока августа
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном увольнении Витории
-
Сын Бекхэма перешёл в американский клуб
-
"Милан" нацелился на вратаря "Арсенала"
-
Крал рассказал о стрессовом состоянии из-за переговоров "Спартака" и "Вест Хэма"
-
Рафинья отказал "Фенербахче"
-
"Манчестер Юнайтед" зимой вернётся в борьбу за Триппьера
-
ЦСКА предлагал "Зениту" купить Влашича: подробности
-
Стали известны детали перехода Люка Де Йонга в "Барселону"
-
"Арсенал" усилится экс-хавбеком "Краснодара"
-
Опубликованы фото особняка Роналду в Манчестере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14