Азар: "Я полюбил футбол благодаря Зидану"

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Азар: "Я полюбил футбол благодаря Зидану"

Новичок "Реала" Эден Азар высказался о наставнике команды Зинедине Зидане.

"Я полюбил футбол благодаря Зидану. Когда я жил в Бельгии, из-за него я поддерживал сборную Франции. Первое воспоминание, связанное с ним, - удар с лета в ворота "Байера". Сейчас я буду работать под его руководством и это вызывает особенные чувства", - приводит слова Азара Marca.

Отметим, что Азар имеет в виду гол Зидана в финале Лиги Чемпионов 2001/02. В 2009 году этот гол был признан лучшим в истории турнира по версии The Guardian.

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