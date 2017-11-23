Азар: "Я восхищаюсь "Реалом", но на данный момент меня все устраивает в "Челси"

Теги эден азарчелсиреал мадрид

Азар: "Я восхищаюсь "Реалом", но на данный момент меня все устраивает в "Челси"Вингер лондонского "Челси" Эден Азар высказался о своем возможном переходе в мадридский "Реал".

"Я всегда хорошо себя чувствовал в этом клубе. У меня все еще есть мой контракт на два года. Когда я захочу уйти, я уйду. Но на данный момент я - "синий". Всем известно мое восхищение "Реалом", но я хорошо себя чувствую в "Челси". Каждый год ходят слухи о моем уходе, но я все время остаюсь. В "Лилле" меня объявили игроком ПСЖ, но я остался. И в "Челси" мне все время говорят, что я уйду, но я все еще остаюсь здесь", - цитирует 26-летнего бельгийца le10sport.

Напомним, вчера "Челси" разгромил "Карабах". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 20 тура

Турнир прогнозов: итоги 20 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 12 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов