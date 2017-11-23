Азар: "Я восхищаюсь "Реалом", но на данный момент меня все устраивает в "Челси"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар высказался о своем возможном переходе в мадридский "Реал".

" Я всегда хорошо себя чувствовал в этом клубе. У меня все еще есть мой контракт на два года. Когда я захочу уйти, я уйду. Но на данный момент я - "синий". Всем известно мое восхищение "Реалом", но я хорошо себя чувствую в "Челси". Каждый год ходят слухи о моем уходе, но я все время остаюсь. В "Лилле" меня объявили игроком ПСЖ, но я остался. И в "Челси" мне все время говорят, что я уйду, но я все еще остаюсь здесь ", - цитирует 26-летнего бельгийца le10sport.

Напомним, вчера "Челси" разгромил "Карабах". | soccernews.ru