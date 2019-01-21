Азар ярко высказался о критике Сарри игроков "Челси"

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Азар ярко высказался о критике Сарри игроков "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал, что думает о недовольстве тренеров его игрой. Об этом сообщает  France Football.

"За всю свою карьеру я расстраивал всех тренеров. Раньше Конте, теперь Сарри и Моуринью огорчал. 

Они все считают, что я должен больше забивать. Я и следующего своего тренера буду расстраивать", - сказал Азар. 

В нынешнем сезоне Азар забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 28 матчах.

Напомним, несколько дней назад тренер "Челси" Маурицио Сарри после проигрыша в матче с "Арсеналом" раскритиковал своих футболистов.

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