Азар: "За Неймара было заплачено 222 миллиона? Тогда я стою миллиард"

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар, комментируя трансфер Неймара из каталонской "Барселоны" во французский ПСЖ назвал свою трансферную стоимость.

"За Неймара было заплачено 222 миллиона? Тогда я стою 1 миллиард. Но, если серьезно, я не знаю, сколько я стою. Мне нужно сосредоточиться на своей работе, на тренировках и матчах за "Челси". Каждый год ходят слухи о переходах, фактом же становятся только свершившиеся трансферы. Но я неизменно остаюсь здесь, чтобы демонстрировать свою лучшую игру", - цитирует 26-летнего футболиста AS.

Напомним, Азар назвал "Реал" лучшей командой мира. | soccernews.ru