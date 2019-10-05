Азар забил дебютный гол за "Реал"

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Азар забил дебютный гол за "Реал"

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар поразил ворота "Гранады" в матче восьмого тура Примеры, удвоив преимущество своей команды.

Для звёздного бельгийца этот гол стал дебютным в составе "бланкос" в официальных играх.

28-летнему Азару удалось забить мяч в шестом поединке в футболке "сливочных".

Напомним, что "Реал" купил Азара минувшим летом у "Челси" за 100 миллионов евро плюс бонусы.

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