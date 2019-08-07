Азар забил первый гол в составе "Реала"

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Азар забил первый гол в составе "Реала"

Бельгийский нападающий "Реала" Эден Азар отметился голом в товарищеском матче с "Ред Булл Зальцбург" (счет 1:0, идет первый тайм).

Этот гол стал для него первым в составе королевского клуба. Футболист получил мяч на фланге, сместился в центр и с линии штрафной отправил мяч в ворота.

28-летний Азар перешел в "Реал" из "Челси" нынешним летом. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро. За счет бонусов сумма может увеличиться еще на 45 миллионов евро. Контракт форварда с мадридским клубом действует до лета 2024 года.

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