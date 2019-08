Азар забил первый гол в составе "Реала"

Бельгийский нападающий "Реала" Эден Азар отметился голом в товарищеском матче с "Ред Булл Зальцбург" (счет 1:0, идет первый тайм).

Этот гол стал для него первым в составе королевского клуба. Футболист получил мяч на фланге, сместился в центр и с линии штрафной отправил мяч в ворота.

First of many! vamos #Hazardpic.twitter.com/sBPEmdxRi0