Азар забил шикарный гол рабоной на тренировке "Реала"

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Азар забил шикарный гол рабоной на тренировке "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар стал автором потрясающего гола.

В ходе тренировки "сливочных" звёздный бельгиец поразил ворота, пробив рабоной в "девятку".

29-летний футболист из-за травмы не выходил на поле с 28 ноября.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 6 матчей и забил 2 гола.

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