Азар забил шикарный гол рабоной на тренировке "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар стал автором потрясающего гола.

В ходе тренировки "сливочных" звёздный бельгиец поразил ворота, пробив рабоной в "девятку".

BOOOMM! Eden Hazard is back. pic.twitter.com/dhhSBPVVo2 — Los Blancos Live (@blancoslive) December 27, 2020

29-летний футболист из-за травмы не выходил на поле с 28 ноября.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 6 матчей и забил 2 гола.

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